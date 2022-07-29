Başakşehir İsrail'de turladı

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi.

İsrail Netanya Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:45'te başlayan mücadeleyi Hırvat hakem Dario Bel yönetti.

Temsilcimiz, maçın 9. dakikasında Ndayishimiye'nin bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, ilk maçın 1-1 sonuçlanması ve bu maçın da 1-0 sona ermesinin ardından toplamda 2-1'lik skorla İsrail ekibini elemeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.

Sonraki rakip kim olacak?

Başakşehir'in turu geçmesiyle birlikte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Birinci maç 4, ikinci maç ise 11 Ağustos'ta oynanacak.