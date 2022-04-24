Başakşehir, ikinci yarıda coştu: 3-0
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
21. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hatayspor'da Onur Ergün'ün savunmada hatalı pasında Aleksic ceza sahasında topu kaptı. Aleksic'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
33. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanatta Lima topla buluştu. Lima'nın penaltı noktası önüne yaptığı ortada Aleksic topa kafayı vurdu, kaleci Mohamedi sağına uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
58. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Lobzhanidze ceza sahasına girdi, yerden altı pas içine gönderdiği sert topa, El Kaabi kayarak vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında, Hatay savunmasında Sackey'nin ters vuruşunu kaleci Mohamedi elinden kaçırdı. Arka direkte topu kontrol eden Deniz Türüç, kafasıyla düzelttiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara yolladı: 1-0.
77. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Mahmut Tekdemir'e yerden pasını attı. İki rakibinin arasında topu kontrol eden Mahmut, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.
89. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Hatayspor ceza sahasının önünden kazanılan frikikte Deniz Türüç topun başına geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bölgeden frikiği kullanan Deniz, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-0.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.
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|4. Başakşehir
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|52
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|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|50
|11. Kasımpaşa
|33
|44
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|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
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|42
|16. Giresunspor
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|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
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|20
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|O
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|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|49
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Denizlispor
|32
|39
|15. Boluspor
|32
|38
|16. Menemen Belediyespor
|32
|37
|17. Kocaelispor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
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|32
|63
|4. Arsenal
|33
|60
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|58
|6. M. United
|34
|54
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|43
|10. Newcastle
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|43
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|40
|13. Southampton
|34
|39
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|32
|37
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|37
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|63
|3. Sevilla
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|61
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