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Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Spor 27.12.2022, 20:19
Başakşehir ikinci yarıda attığı gollerle kazandı: 2-0

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde, Başakşehir savunmasında Ndayishimiye'nin ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0

66. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü buldu. Sol kanattan Lima'nın altıpas içine yaptığı ortada kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Kale ağzında meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic, topu ağlara yolladı: 2-0

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini aldı

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip puanını 30'a yükseltti ve aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Sekizinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Aleksic son 4 maçta 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.

Deniz Türüç 3. golünü ulaştı

Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.

Mahmut Tekdemir cezalı

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
#Başakşehir #Antalyaspor #Süper Lig
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