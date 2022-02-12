Başakşehir, Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.

34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

71. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Muhammed kafayı vurdu, rakibine çarpan top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Merkel'in ceza sahasına yolladığı topu Oğuz Ceylan kontrol etti. Oğuz'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Volkan'ın da temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

85. dakikada konuk ekip etkili geldi. Solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz Ceylan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı, Serdar Gürler yakın mesafeden kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Pizzi ilk maçında golünü attı

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler attı.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, puanını 40'a yükselti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Pizzi, turuncu-lacivertli takımla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Pizzi, mücadelenin 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Pizzi'nin golünde pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Trezeguet oldu.

Serdar, Başakşehir'de ilk golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Gürler, yeni takımındaki ilk golünü Gaziantep FK karşısında attı.

Serdar, karşılaşmanın 87. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü filelere yolladı.

Salih Uçan Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Salih Uçan, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Gaziantep karşısında çıktı.

Yedekler arasında yer alan Salih, mücadelenin 63. dakikasında Nacer Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.