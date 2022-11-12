Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı saat 20.00'da başlayacak.
Spor 12.11.2022, 19:05
İlk 11'ler
Medipol Başakşehir: Muhammed | Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali | Biglia | Traore, Mahmut, Berkay, Mounir | Keny.
Galatasaray: Muslera | Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre | Torreira, Oliveira | Rashica, Mertens, Kerem | Icardi.
18
açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|32
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Galatasaray
|12
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Ankaragücü
|13
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Giresunspor
|13
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Pendikspor
|12
|21
|3. Bodrumspor
|12
|21
|4. Keçiörengücü
|11
|21
|5. Samsunspor
|12
|20
|6. Boluspor
|11
|19
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|14
|12. Adanaspor
|13
|14
|13. Erzurumspor
|12
|13
|14. Tuzlaspor
|11
|12
|15. Altay
|12
|12
|16. Altınordu
|11
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|15
|27
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|13
|21
|8. Chelsea
|13
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|20
|12. Leicester City
|15
|17
|13. Leeds United
|14
|16
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Southampton
|15
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4