Başakşehir'e Belçikalı, Sivasspor'a İtalyan rakip
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turunda Gent ile Demir Grup Sivasspor ise Fiorentina ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu.
Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçlarına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir 15 Mart'ta, Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek.
Son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:
Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
Gent (Belçika) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)
Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Lech Poznan (Polonya) - Djurgarden (İsveç)
Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)
Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)
Kaynak: TRT Spor
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