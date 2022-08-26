Başakşehir, deplasmanda kazandı, gruplara kaldı: 1-3

Bosuil Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'ten geldi. Rakibin tek golünü ise Frey penaltıdan attı.

İstanbul ekibinin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki rakipleri bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan'ın uzun gönderdiği top, Antwerp savunmasından sekti ve Okaka'nın önünde kaldı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Okaka'nın içeriye yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Berkay'ın çaprazdan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1

19. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan kendi yarı sahasından aldığı topla Medipol Başakşehir kalesine doğru hızla ilerledi. Nainggolan'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan sekti, boşta kalan topu Ndayishimiye kornere gönderdi.

39. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Miyoshi'nin ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Frey'in sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

42. dakikada Antwerp sağ kanattan korner kazandı. Altıpas içine gönderilen topu savunma kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Miyoshi'nin gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Ekkelenkamp'ın çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

55. dakikada Antwerp penaltı kazandı. Ndayishimiye'nin pasında kaleci Volkan ayağından topu açtı. Volkan ile Miyoshi arasında yaşanan mücadelede Antwerpli oyuncu yerde kaldı. Hakem Schuettengruber penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanan Frey, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-1

58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golüne çok yaklaştı. Okaka'nın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahasında kontrol eden Szysz'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Butez'den geri döndü.

83. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Aleksic kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maç sonu büyük sevinç

Turuncu-lacivertli ekip karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, ardından taraftarlarının yanına gitti. Karşılıklı tezahüratlar yaparak galibiyeti kutladılar.

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve oyuncular, saha içinde galibiyet fotoğrafı da çektirdi.

Berkay Özcan'dan gollere devam

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, üst üste ikinci resmi maçında da golü attı.

Turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Berkay, Belçika deplasmanında da takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı altıncı maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 4 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 12 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 4 gol gördü.

Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı. Medipol Başakşehir, Antwerp ile de İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.

Tribünlerde gerginlik

Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma boyunca iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin son dakikalarında da gerginlik dozu arttı. Güvenlik güçleri iki takım taraftarlarını ayırmaya çalıştı. Belçikalı taraftarlar, sahaya birçok yabancı madde attı. Stat hoparlörlerinden yapılan anonslarla taraftarlar uyarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Royal Antwerp'i eleyerek gruplara kalan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Royal Antwerp'i eleyerek grup aşamasına yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Medipol Başakşehir'i kutlarız. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.