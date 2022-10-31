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Başakşehir'den 3 gollü galibiyet: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti.

Spor 31.10.2022, 22:35
Başakşehir'den 3 gollü galibiyet: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde averajla ikinci sıraya yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller Ndayishimiye, Keny ve Ömer Ali Şahiner'den geldi. Konuk ekibin tek golünü Serginho attı.

İlk yarı 

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Borja Sainz, Başakşehir ceza yayı önündeki Görkem Sağlam'a pasını gönderdi. Bu oyuncu da bekletmeden soldan ceza sahasına giren Hayrullah'ın önüne pasını attı. Hayrullah'ın yakın mesafeden sert şutunda, kaleye giden topu Hasan Ali Kaldırım kayarak önledi. Hasan Ali'den seken top taça gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in altıpas önüne yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası önüne uzaklaştırdı. Topu göğsüyle düzeltip önüne alan Ndayishimiye'nin sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı 

46. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Bajic'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

65. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın ara pasıyla Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin şutunda, kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada ev sahibi takım 3. golünü attı. Giresunspor savunması çıkmaya çalışırken Savicevic'ten topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafa ile topu aşırttı, altı pas önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Serginho'nun gelişine vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sezon 7. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip, puanını 23'e yükseltip aynı puana sahip Adana Demirspor'un averajla önünde ikinci sıraya çıktı. Altıncı yenilgisini alan Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Ndayishimiye bu sezon 5. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü Giresunspor'a attı.

Giresunspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı maçlarda da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Başakşehir'in son golüne imza atan Ömer Ali Şahiner ise bu sezon ligde ilk skor üretti.

Giresunspor taraftarlarından yönetime tepki

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Giresunspor'da takımı desteklemeye gelen taraftarlar, kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Giresunsporlu taraftarlar, takımlarının yediği ikinci golün ardından "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

Kaynak: AA
#Başakşehir #Giresunspor #Süper Lig
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