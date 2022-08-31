Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki Fransız golcü oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Crivelli'ye ye takımında başarılar dilendi.

Enzo Crivelli hangi takıma transfer oldu?

Medipol Başakşehir Enzo Crivelli'nin, İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübüne transfer olmuştur. Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Crivelli Başakşehir'de kaç gol attı?

Medipol Başakşehir forması altında 92 karşılaşmada süre alan Enzo Crivelli, 16 gol ve 7 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Caen'den 2.7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.