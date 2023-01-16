Başakşehir'de ayrılık
Medipol Başakşehir'de tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'la yollar ayrıldı.
Spor 16.01.2023, 18:22
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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