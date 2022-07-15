Başakşehir, Crivelli ile kazandı
Medipol Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçını Başakşehir 1-0 kazandı.
Spor 15.07.2022, 21:11 15.07.2022, 21:20
Spor Toto Süper Lig'in iki ekibi Medipol Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, turuncu-lacivertli takım rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in arka direğe ortasında topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı altıpasa bıraktı. Burada topu alan Crivelli, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Medipol Başakşehir karşılaşmayı da 1-0 kazandı.
Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil mücadeleyi saha kenarında takip etti.
Kaynak: AA
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