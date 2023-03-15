Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi sn 16 turu rövanş maçını kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Medipol Başakşehir Avrupa yolculuğuna aldığı son yenilgiyle birlikte nokta koydu.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Gent'e 4-1 kaybetti. Toplamda 5-2'lik skor yakalayan Gent, çeyrek finale yükselirken, temsilcimiz Avrupa'ya veda etti.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Hedefi taraftarı önünde galibiyete uzanmak olan Başakşehir, büyük hüsran yaşadı. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'daki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak çeyrek finali göremeden veda etti.
Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir oyuna ortak oldu ancak beklenen goller gelmedi. Adnan Januzaj, skoru 4-1'e indiren golü kaydetti. Maç 4-1'lik skorla kapandı ve ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda havlu attı.
Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Bastien Benoit yönetti. Yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.
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