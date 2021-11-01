Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken kupada adını 4. tura yazdırmıştı. Konuk takım da sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor. Peki Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Başakşehir Adana Demirspor maçının canlı yayın bilgileri...
Spor 01.11.2021, 11:18 01.11.2021, 11:39
Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Takımın başınaEmre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken kupada adını 4. tura yazdırmıştı. Konuk takım da sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor.
BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?
Başakşehir Adana Demirspor maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6