Başakşehir Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Takımın başınaEmre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken kupada adını 4. tura yazdırmıştı. Konuk takım da sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor.

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?