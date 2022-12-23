Başakşehir 3 puanla döndü

2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Okaka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir'in ön direğe yerden gönderdiği topa Serdar Gürler gelişine vurduğu topu ağlara yolladı: 1-2.

90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Ümraniye kalecisi Serkan'ın hatalı pasını kontrol eden Traore'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top arka direğe açıldı. Boşta kalan topu Szysz altı pas önüne havalandırdı, Ndayishimiye de kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.