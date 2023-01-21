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Başakşehir 3 puanı uzatma dakikalarında aldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Spor 21.01.2023, 18:47 21.01.2023, 18:54
Başakşehir 3 puanı uzatma dakikalarında aldı

16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada topu kapan Yasin Özcan, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan çok sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın solundan köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

29. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girdi, altı pas önündeki Keny'ye pasını attı. Keny'nin yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan döndü, Keny bir kez daha vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic'e pasını attı. Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

51. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall'a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.

90+3. dakikada gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny'ye de çarparak auta çıktı.

90+6. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

90+11. dakikada konuk ekip 3. golünü attı. Keny'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3

Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Kaynak: AA
#Kasımpaşa #Başakşehir #Süper Lig
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