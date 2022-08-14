Bartra Trabzonspor'da
Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol stoper Marc Bartra, uzun süren pazarlıklar, ikna çabaları sonucunda bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. Tecrübeli stoper, bugün özel uçakla Trabzon'a getirilecek.
Trabzonspor, Edgar'ın sakatlığı sonrası başlayan sağ stoper arayışı son buldu. Bordo-mavililer, Barcelona altyapısından yetişen ve çok sayıda kupalar kazanan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.
Uçak iki gün bekledi
Enis Bardhi transferi ile birlikte Bartra'yı da Trabzon'a getirmeyi planlayan Trabzonspor yöneticileri, oyuncunun net kararını vermemesi ve menajerinin ekstra talepleri konusunda uzlaşmak için çabaladı. Bu süreçte özel uçak için birkaç kez uçuş kaydı girildi fakat oyuncunun ikna süreci bir türlü istenilen noktaya gelmedi.
Gece tamamlandı
Gün içinde süren yoğun uğraşlar sonucunda Trabzonspor kurmayları, gece saatlerinde İspanyol stoper ile orta noktayı buldu ve anlaşmayı sağladı. Marc Bartra ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyacak özel uçağın, bugün saat 12.00'de Sevilla'dan kalkış yapması ve 16.30 sularında Trabzon'a varması bekleniyor.
Maliyeti belli oldu
Trabzonspor'un Bartra için Real Betis'e taksitler halinde yaklaşık 1.3 milyon Euro ödemesi beklenirken, oyuncuya da yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslar ödemesi bekleniyor. Bu satış ile birlikte Betis de transfer ettiği stoper Luiz Felipe'nin lisansını çıkartabilecek.
Tecrübeli stoper, geçen sezon Real Betis formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken, 6 kez sarı kart gördü.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|3
|3. Eyüpspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|1
|5. Gençlerbirliği
|1
|1
|6. Keçiörengücü
|1
|1
|7. Rizespor
|1
|1
|8. Adanaspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Bodrumspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Bournemouth
|2
|3
|11. Fulham
|2
|2
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Southampton
|2
|1
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0