Bartra Trabzonspor'da

Trabzonspor, Edgar'ın sakatlığı sonrası başlayan sağ stoper arayışı son buldu. Bordo-mavililer, Barcelona altyapısından yetişen ve çok sayıda kupalar kazanan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Uçak iki gün bekledi

Enis Bardhi transferi ile birlikte Bartra'yı da Trabzon'a getirmeyi planlayan Trabzonspor yöneticileri, oyuncunun net kararını vermemesi ve menajerinin ekstra talepleri konusunda uzlaşmak için çabaladı. Bu süreçte özel uçak için birkaç kez uçuş kaydı girildi fakat oyuncunun ikna süreci bir türlü istenilen noktaya gelmedi.

Gece tamamlandı

Gün içinde süren yoğun uğraşlar sonucunda Trabzonspor kurmayları, gece saatlerinde İspanyol stoper ile orta noktayı buldu ve anlaşmayı sağladı. Marc Bartra ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyacak özel uçağın, bugün saat 12.00'de Sevilla'dan kalkış yapması ve 16.30 sularında Trabzon'a varması bekleniyor.

Maliyeti belli oldu

Trabzonspor'un Bartra için Real Betis'e taksitler halinde yaklaşık 1.3 milyon Euro ödemesi beklenirken, oyuncuya da yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslar ödemesi bekleniyor. Bu satış ile birlikte Betis de transfer ettiği stoper Luiz Felipe'nin lisansını çıkartabilecek.

Tecrübeli stoper, geçen sezon Real Betis formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken, 6 kez sarı kart gördü.