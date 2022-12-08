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Barış Alper Yılmaz: "Gomis ve Icardi'den çok şey öğreniyorum"

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Takımda büyük oyuncular var. Onlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Genç oyuncular olarak takımda olduğumuz için mutluyuz. Özellikle Gomis ve Icardi'den çok şey öğreniyorum. Onlar bizim ilham kaynağımız." şeklinde konuştu.

Spor 08.12.2022, 20:14
Barış Alper Yılmaz: "Gomis ve Icardi'den çok şey öğreniyorum"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan sonra kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekipte kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ligin ikinci bölümü için hazırlıklara İstanbul'da başladıklarını aktaran Barış Alper, "İstanbul'daki kampımız çok güzel geçti. Antalya'ya geldik. Burada da güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. Kazasız belasız bir şekilde geçmesini diliyorum." dedi.

Takımların zaman zaman form düşüklüğü yaşayabileceğine değinen 22 yaşındaki futbolcu, "Futbol hep aynı oynanmıyor. Bazen hatalar yapabiliyoruz ama biz Galatasaray'ız. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi Galatasaray'ı izleteceğimize inanıyorum. İyi ve sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

Aranın kendilerine iyi geleceğini dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Barış Alper, sarı-kırmızılı taraftarların her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, "Bazen kötü maçlar da çıkarabiliyoruz ama taraftarlarımız her zaman bizi destekliyor. Desteklemeye de devam etsinler. İyi bir Galatasaray olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Rekabet güzel bir şey"

Sarı-kırmızılı futbolcu, takım içindeki rekabetin kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Barış Alper, bölgesinde ciddi bir takım içi rekabet olduğunun söylenmesi üzerine, "Rekabet güzel bir şey. Tüm oyuncular Galatasaray'ın başarısı için rekabet ediyor. İçeride çok güzel bir arkadaşlığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Takım içindeki tecrübeli oyunculardan çok şey öğrendiklerini anlatan genç futbolcu, "Takımda büyük oyuncular var. Onlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Genç oyuncular olarak takımda olduğumuz için mutluyuz. Özellikle Gomis ve Icardi'den çok şey öğreniyorum. Onlar bizim ilham kaynağımız." şeklinde görüş belirtti.

- "Daha iyi bir Barış olacağını düşünüyorum"

Barış Alper Yılmaz, yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple çalıştığını ve kendisini her anlamda geliştirmek istediğini söyledi.

Kısa süreli performanslara değil kariyerinin tamamına odaklandığını dile getiren Barış Alper, "Bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Olaya birkaç maç için değil sadece süreç odaklı bakıyorum. Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir Barış olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisi açısından Galatasaray'a ilk geldiği anla şimdiyi kıyaslayan Barış Alper Yılmaz, "İlk geldiğimde biraz daha dağınık bir Barış vardı. Bugün her anlamda daha iyi bir Barış var. Profesyonel bir ekiple çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

Barış Alper Yılmaz, kariyerinin milli futbolcu Burak Yılmaz ile benzediğinin söylenmesi üzerine, "Bunu çok söylüyorlar. Burak ağabeyi de çok seviyorum. Ona benzetilmek benim için çok büyük duygu. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, zaman zaman santrforda oynatılmasıyla ilgili, "O bölgedeki yeteneklerimi de geliştirmek istiyorum." dedi.

- "Hocamın benden çok ümitli olduğunu düşünüyorum"

Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisinden umutlu olduğunu söyledi.

Barış Alper, ligin 13. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Hocam da Beşiktaş derbisinde bana şans verdi. Hocamın benden çok ümitli olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle hep konuşuyorum. Eksiklerimi konuşuyoruz. Hocam büyük bir maçta bana şans verdi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak için mücadele ettim. Benim için iyi bir maçtı."

Genç hücum oyuncusu, Katar'da devam eden Dünya Kupası'yla ilgili ise "A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda oynamayı çok isterdim ama olmadı. Dünya Kupası'nı yakından takip ediyorum. Favorim Brezilya." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Barış Alper Yılmaz #Galatasaray #Antalya kampı
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