Barcelona'nın bu maçı tarihe geçti

Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'nın Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçı 91 bin 648 kişi izledi ve dünya rekoru kırıldı.

Camp Nou'da bir kez daha rekor kırıldı. Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın Wolfsburg'u 4-1 yendiği maçı 91 bin 648 kişi izledi. Böylece dünya kadın futbolu seyirci rekoru kırıldı.

Bu alandaki bir önceki rekor yine Barcelona maçında kırılmıştı. Bordo Mavililer'in Real Madrid'i 5-2 yendiği ve yarı finale yükseldiği çeyrek final rövanş maçını 91 bin 533 kişi izlemiş ve bu alandaki rekor kırılmıştı.

Barcelona'nın sahasında iki kez üst üste kırılan rekora daha önce Dünya Kupası finali ev sahipliği yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1999'da düzenlediği Dünya Kupası turnuvasının finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşmış ve o maçı 90 bin 185 kişi izlemişti. Amerika Birleşik Devletleri penaltılarla o maçı 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.