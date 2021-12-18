Barcelona'da hedef Cavani
Barcelona'da forvet arayışları sürerken Uruguay basını Edison Cavani'yi Barcelona'ya yazmaya başladı.
Spor 18.12.2021, 00:37 18.12.2021, 00:47
Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmasının ardından forvet arayışına başladı. Katalan devinin ilk hedefi Edinson Cavani.
Uruguay basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'da forma şansı bulamayan Cavani, kış transferinde Barcelona'ya imza atmak için hazır.
Agüero'nun kalp rahatsızlığı sebebiyle futbola erken vedasının ardından forvet arayışına giren Katalan ekibi, Uruguaylı golcünün temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Teknik direktör Xavi'nin istediği Manchester Cityli Ferran Torres'i ekonomik nedenlerle transfer edemeyen Barcelona'nın ocak ayında Cavani'yi kadrosuna katması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Manchester United'a transfer olan 34 yaşındaki forvet, 47 maçta 18 gol attı.
Kaynak: NTVSPOR
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