Barcelona'ya bir şeyler oldu: 0-1
İspanya 1. Futbol Ligi'nde oynanan 21. hafta erteleme maçında Barcelona sahasında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olarak 63 puanda kaldı.
Spor 25.04.2022, 01:54
Karşılamada konuk ekip Rayo Vallecano'nun galibiyet golünü 7. dakikada Alvaro Garcia attı.
Bu sonuçla Barcelona 63 puanla 2. sırada kaldı.
La Liga'da 78 puanla lider olan Real Madrid, ligin 34. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Espanyol'dan 1 puan alması halinde 35. lig şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano ise 40 puanla 11. sıraya yükseldi
Kaynak: AA
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