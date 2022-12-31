Barcelona üstünlüğünü koruyamadı: 1-1
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, öne geçtiği karşılaşmada sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 15. haftasında oynanan derbide Barcelona ile Espanyol, Camp Nou'da karşılaştı.
Marcos Alonso'nun 7. dakikada kaydettiği golle durumu 1-0 yapan Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi. Konuk ekip, rakibine 73. dakikada Joselu'nun penaltıdan attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
İki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Barcelona'da Jordi Alba 78. dakikada, Espanyol'da Vinicius Souza 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve 38 puana yükselen Barcelona, Real Madrid ile puanını eşitleyerek averajla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Espanyol ise 13 puanda kaldı.
Öte yandan karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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