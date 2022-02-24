Barcelona, Rusya'ya gitmiyor
Barcelona Kulübü basketbol takımının Zenit maçı için Rusya'ya gitmeyeceğini açıkladı.
Spor 24.02.2022, 20:08
İspanya'nın Barcelona Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 25 Şubat Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile deplasmanda oynayacakları maça, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla gitmeyeceğini açıkladı.
Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili gelen haberlerden dolayı basketbol takımının Saint Petersburg'a seyahat etmeyeceğini duyurdu.
THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın 25 Şubat'ta Zenit, 27 Şubat'ta da CSKA Moskova ile maçı bulunuyor.
Barcelona'da, Türk basketbolcu Sertaç Şanlı da forma giyiyor.
Kaynak: AA
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