Barcelona'nın Türk yıldızı gündem oldu

Barcelona'nın Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısına Yusuf Demir damga vurdu.

Yaz transfer döneminde ilk aşamada Barcelona B takımına transfer edilen ancak gösterdiği performansın ardından A takıma gönderilen Yusuf Demir, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da dikkat çekti.

İlk yarıdaki aksiyonlarının tümünde başarılı olan oyuncu çektiği bir şutta da taraftarları heyecanlandırdı.