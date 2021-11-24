Barcelona'nın Türk yıldızı gündem oldu
Barcelona'nın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında performansıyla dikkat çekti.
Spor 24.11.2021, 10:35
Barcelona'nın Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısına Yusuf Demir damga vurdu.
Yaz transfer döneminde ilk aşamada Barcelona B takımına transfer edilen ancak gösterdiği performansın ardından A takıma gönderilen Yusuf Demir, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da dikkat çekti.
İlk yarıdaki aksiyonlarının tümünde başarılı olan oyuncu çektiği bir şutta da taraftarları heyecanlandırdı.
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