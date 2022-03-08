Barcelona maçına Fransız hakem
Fransız hakem Benoit Bastien, 10 Mart Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçı için görevlendirildi.
Spor 08.03.2022, 16:46
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
Kaynak: AA
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