Barcelona Luuk De Jong'la 3 puana uzandı: 0-1
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, Mallorca deplasmanında Luuk De Jong'la güldü.
Spor 03.01.2022, 01:50
Barcelona, İspanya La Liga'nın 19. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi.
Katalan temsilcisi müsabakayı 45. dakikada Luuk De Jong'un attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından ligdeki puanını 31'e yükselten Barcelona, 5. sırada yer aldı.
Sahasında oynadığı maçtan eli boş ayrılan Mallorca ise 20 puanla 15. sırada konumlandı.
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