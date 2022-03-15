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"Barcelona karşılaşmasına hazırlanmanın en iyi yolu bu maçı kazanmaktı"

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk derbi galibiyetine imza atan Galatasaray'da Teknik Direktör Torrent, maç sonunda galibiyeti değerlendirdi. Torrent, oyuncuların Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandığına da dikkat çekerek, "Takım kendiliğinden çok motiveydi. Dün hava sakinlemişti ve ertelenmeyeceğini düşünüyorduk. Barcelona karşılaşmasına hazırlanmanın en iyi yolunun, bu maçı kazanmak olduğunu oyunculara söyledim. Barcelona'yı düşünerek bu maça çıksaydık, kazanamazdık. Bence tartışmasız olan şey, bugünkü efordu. Oyuncular bu eforu sergilemeye hazır olduklarını gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı

Spor 15.03.2022, 01:03
"Barcelona karşılaşmasına hazırlanmanın en iyi yolu bu maçı kazanmaktı"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında büyük bir fiziksel mücadele ortaya koyarak galip geldiklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başlayan Torrent, "Türkiye'deki tüm sağlık personelinin ve doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak isterim. Bu zor dönemde hepimiz için her gün yaptıkları işler ve bütün çabaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Zor ve yoğun bir hafta geçirdiklerini aktaran 59 yaşındaki teknik adam, "Çok uzun bir yolculuktan geliyoruz. İstanbul'a doğrudan dönemedik. Buradan çarşamba günü yola çıktık ancak dün akşam dönebildik. Barcelona'nın sahasında çok büyük efor sarf etmemiz gerekti. Bugün de kendi sahamızda büyük bir efor sarf ettik." diye konuştu.

Torrent, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk yarıya net fikirlerle belli bir stil içinde çıktık. Daha fazla topa sahip olduk ve pozisyona girdik. İkinci yarıda Feghouli'nin çıkmasından sonra top ayağımızdan kaçtı. Feghouli'nin bir rahatsızlığı vardı. İkinci yarıda oyuncuların fizik ve konsantrasyon açısından yaptıkları büyük işten dolayı memnunum. Ancak topa sahip olduğumuz süre çok az olduğu için ikinci yarı kaliteli bir futbol sergileyemedik. Bu takım çok daha iyi oynayabilir. Evinde oynadığı bir maçta daha iyisini yapabilirdi. Ancak bunun fiziksel bir yorgunluğun sonucu olduğunu da söyleyebiliriz. Ne kadar yorgunsan o kadar topa sahip olmak iyidir. Çünkü bu sürede dinlenebilirsin. Bunu başaramadık ama efor sarf ederek maçı kazandık."

"İlk yarıdaki takımı istiyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, tüm maçlarda Beşiktaş maçının ilk yarıdaki performansı görmek istediklerini dile getirdi.

Derbinin ilk yarısında sergiledikleri futbolu öven İspanyol çalıştırıcı, "Yedi günde bir oynamaya alışmış olan Galatasaray için çok özel bir haftaydı. Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki takım, ikinci yarıdaki değil. Ancak oyuncuların ikinci yarıda sarf ettiği efora çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak, çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Berkan, Van Aanholt ve Kerem'in ne kadar yorgun şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayız. Felsefemiz, ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme ve top kaybında hızlı tepki verebilmeye dayanıyor." şeklinde konuştu.

"Kerem, bir gün Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir"

Galatasaray Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu'nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Kerem'in adım adım kendini geliştiren bir futbolcu olduğunu dile getiren İspanyol çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Düzgün pozisyon alma, açıkta oynama gibi şeylerde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz ve ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Ona da nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için çok erken. Nereye kadar gidebileceği konusunda yorum yapamayacağıma ama potansiyel olarak bir gün Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir. Büyük kulüplerde oynamak istiyorsa, antrenmanlarda neler yaptığı çok önemli. Kendisine ne kadar özen gösterdiği, ne kadar mütevazı olduğu, büyük işler başarmaya ne kadar hazır ve istekli olduğu çok önemli."

Mental sıkıntıları baskı olarak görmediğini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Takım ufak adımlarla gelişmeye devam etti. Çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez. Oyuncuların buna hazır olduğunu ve odaklandığını görüyorum. Barcelona'ya karşı oynadığımız oyundan memnun olmalıyız. Geçmişte Bayern Münih ve Manchester City ile gittiğimizde, Barcelona'ya kaybetmiştik. Barcelona bence Avrupa'nın en formda 5 takımından biri. Bu takıma karşı iyi oynadık. Bu da diğer takımlara karşı bunu yapabileceğimizi düşündürdü. O da daha iyi mücadele etmeyi sağlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Torrent, oyuncuların Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandığına da dikkat çekerek, "Takım kendiliğinden çok motiveydi. Dün hava sakinlemişti ve ertelenmeyeceğini düşünüyorduk. Barcelona karşılaşmasına hazırlanmanın en iyi yolunun, bu maçı kazanmak olduğunu oyunculara söyledim. Barcelona'yı düşünerek bu maça çıksaydık, kazanamazdık. Bence tartışmasız olan şey, bugünkü efordu. Oyuncular bu eforu sergilemeye hazır olduklarını gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Domenec Torrent #beşiktaş #Süper Lig
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