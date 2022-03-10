Barcelona-Galatasaray maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
Barcelona ile Galatasaray arasında saat 23.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi son 16. turu maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ancak bu maçı şifresiz ve yasal olarak izlemek de mümkün.
Süper Lig’de kötü günler geçirmesine rağmen, Avrupa Ligi’nde grubunu namağlup lider tamamlayan, deplasmanda gol bile yemeyen Aslan; Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitiren, fakat Xavi ile müthiş bir çıkış yakalayan Becelona karşısında sürpriz peşinde. Son 16 ilk maçında Camp Nou'da dev rakibine konuk olacak olan Sarı Kırmızılar, evine avantajla dönmekten başka bir şey düşünmüyor. Nou Camp'taki bu maç aynı zamanda Galatasaray 'ın genç yetenekleri için de bir vitrin anlamı taşıyor. Kerem, Marcao ve Nelsson'u, Fransız ve İtalyan kulüp temsilcileri tribünde canlı olarak izleyip not tutacak.
Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? (GS - Barcelona şifresiz)
Galatasaray, Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.
Barcelona - Galatasaray muhtemel 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Minguezca, Araujo, Eric, Dest, Nico, Frenkie, Pedri, Traore, Dembele, Depay
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed
Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar
Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
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|32
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|11
|Takımlar
|O
|P
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|28
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|63
|3. Chelsea
|26
|53
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|25
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|45
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|27
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|Takımlar
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