Barcelona deplasmanda kazandı
La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
Spor 03.01.2022, 09:17
Katalan ekibinin ilk yarıda gelen tek golünü Luuk de Jong (Dk. 44) attı.
Bu sezon 8. galibiyetini alan Barcelona, 31 puanla 5. sıraya yükseldi. Barcelona, lider Real Madrid'in 16 puan gerisinde bulunuyor.
Mallorca ise 20 puanla 15'inci sırada yer aldı.
10
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8