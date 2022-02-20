Barcelona deplasmanda farklı kazandı: 1-4
La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, Valencia'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Spor 20.02.2022, 22:42
Haftaya 4. sırada başlayan Barcelona, 12. sıradaki Valencia'ya konuk oldu.
Katalan ekibi, Aubameyang'ın 23 ve 38, De Jong'un 32, Pedri'nin 63. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Valencia'nın golü 52. dakikada Soler'den geldi.
Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabonlu forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, 4. maçında fileleri havalandırmayı başardı.
Bir maç eksiği bulunan Barcelona puanını 42'ye çıkarırken, Valencia 30 puanda kaldı.
Pierre-Emerick Aubameyang, 21. yüzyılda Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Premier Lig'de gol atan dördüncü oyuncu oldu.
Kaynak: NTVSPOR
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