Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi!

İspanya Ligi takımlarından Barcelona' da sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle gönderilmesi sık sık gündeme gelen teknik direktör Ronald Koeman'la bu kez yollar resmen ayrıldı.

Barcelona'nın Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Barcelona yönetiminin acil toplandığı ortaya çıktı. Yönetim toplantısının ardından ise Koeman'ın görevine son verildiği resmen açıklandı.

Kısa bir süre önce Koeman'ın şahsi aracı,El Clasico karşılaşmasının ardından taraftarlarca darp edilmiş ve kulüp olayın sorumlularını kınamıştı.

Öte yandan Ronald Koeman, Vallecano maçının ardından "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu. Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" açıklamasını yapmıştı.

La Liga'da oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Barcelona, 15 puanla 9. sırada yer alıyor.