Barcelona'da mali kriz

Barcelona kulübü ağır mali krizi aşmaya çalışıyor. Ekonomik sorunlarla uğraşan Katalan kulübü, çareyi banka kredisinde buldu.

İspanyol basınına göre, yüksek bütçe açığından dolayı Messi'nin takımdan ayrılmasına engel olamayan yönetim borçları ödemek için harekete geçti.

Başkan Joan Laporta önce kulüp üyelerine mali tabloyla ilgili detaylı bilgi verecek.

Daha sonra internet ortamında yapılacak oylamayla genel kurul üyelerinden bir buçuk milyar euro kredi almak için yetki istenecek.

19 Aralık'ta yaklaşık 100 bin üyenin katılacağı oylamada onay verilirse Joan Laporta kulüp tarihinin en yüksek kredisini kullanma yetkisini alacak.

Katalan kulübü kullanmayı planladığı krediyi 35 yılda ödeyecek. Kredinin 900 milyon euroluk bölümü Camp Nou stadyumunu yenilenmesi için kullanılacak.

Barcelona 2014 yılında da 600 milyon euroluk kredi anlaşması için üyelerinden onay almıştı.