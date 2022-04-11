Barcelona, 3 puanı 90+2'de aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 3-2 mağlup ederek puanını 60'a çıkardı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 3-2 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Levante, 52. dakikada Jose Luis Morales'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 56. dakikada kazandığı penaltıda Roger Marti'nin vuruşu ise golle sonuçlanmadı.
Ataklarını sıklaştıran Katalan temsilcisi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 63. dakikada Pedri'nin ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Bir penaltı daha kazanan Levante'de bu kez Gonzalo Melero, 83. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona, 90+2. dakikada Hollandalı Luuk de Jong'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 60'e çıkaran Barcelona, galibiyet serisini 7 maça çıkararak bir maç eksiğiyle lider Real Madrid'in 12 puan gerisinde ikinci sıradan takibini sürdürdü. Kümede kalma mücadelesi veren Levante ise 22 puanla 19. sırada kaldı.
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