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Bandırmaspor İstanbul'da kazandı: 0-2

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın attığı gollerle Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Spor 20.08.2022, 20:58
Bandırmaspor İstanbul'da kazandı: 0-2

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın 42. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Avcı, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk haftayı BAY geçen Bandırmaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor

#bandırmaspor #Tuzlaspor #Spor Toto 1. Lig
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