Bandırmaspor İstanbul'da kazandı: 0-2

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın 42. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Avcı, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk haftayı BAY geçen Bandırmaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor