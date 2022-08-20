Bandırmaspor İstanbul'da kazandı: 0-2
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın attığı gollerle Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Spor 20.08.2022, 20:58
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Beyçimento Bandırmaspor, Kerim Avcı'nın 42. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Avcı, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk haftayı BAY geçen Bandırmaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: TRT Spor
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