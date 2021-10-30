Balotelli: "Sadece Fatih Terim'i tanıyorum"

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Balotelli, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve çarpıcı ifadeler kullandı

"NORMAL BİR İNSANIM"

Normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum. Normal bir insanım.

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM TÜRK HOCALARDAN"

Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor.

"SERGEN YALÇIN KONUSU"

Sergen Yalçın'ın hocanın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor."

"SAMET AYBABA BANA HİÇ NET GELMEDİ"

Samet Aybaba ile konuşmaya çalıştığımda ya benimle konuşmuyordu, ya erteliyordu. Bir şey söyleyeceği zaman genel olarak konuşuyordu. Net bir şey söylemiyordu. 70 dakika oynayabilirsin denirse saygı duyarım. Bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim. O yüzden kızdım.

Kaynak: Futbol Arena