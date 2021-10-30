banner38

Balotelli: "Sadece Fatih Terim'i tanıyorum"

Gerek futboluyla gerekse de saha içi davranışlarıyla daima gündemin en tepesinde yer alan İtalyan futbolcu Balotelli, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Spor 30.10.2021, 01:57
Balotelli: "Sadece Fatih Terim'i tanıyorum"

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Balotelli, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve çarpıcı ifadeler kullandı

"NORMAL BİR İNSANIM"

Normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum. Normal bir insanım. 

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM TÜRK HOCALARDAN"

Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor. 

"SERGEN YALÇIN KONUSU"

Sergen Yalçın'ın hocanın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor."

"SAMET AYBABA BANA HİÇ NET GELMEDİ"

Samet Aybaba ile konuşmaya çalıştığımda ya benimle konuşmuyordu, ya erteliyordu. Bir şey söyleyeceği zaman genel olarak konuşuyordu. Net bir şey söylemiyordu. 70 dakika oynayabilirsin denirse saygı duyarım. Bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim. O yüzden kızdım. 

Kaynak: Futbol Arena

#Mario Balotelli #Adana Demirspor #Fatih Terim #Sergen Yalçın
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3