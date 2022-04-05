Balotelli'den çok klas çalım
Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli, Hatayspor maçında şık bir çalıma imza attı.
Spor 05.04.2022, 11:47 05.04.2022, 11:55
Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Konuk ekibin yıldız ismi Mario Balotelli, etkili oynadığı karşılaşmada girdiği fırsatlardan yararlanamadı.
Mücadelede bir topu direkten dönen Gana asıllı İtalyan futbolcunun Saba Lobjanidze'ye attığı çalım ise büyük beğeni topladı.
İşte Balotelli'nin Hatayspor maçındaki çalımı ve direten dönen topu:
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