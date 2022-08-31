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Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transfer oldu.

Spor 31.08.2022, 22:33
Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #Balotelli #sion
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