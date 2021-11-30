Ballon d'Or ödülü sahibini buldu
Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez PSG'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'ye verildi.
Spor 30.11.2021, 00:09
Ballon d'Or ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi oldu.
Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi Lionel Messi oldu. Messi ödülü 7. kez kazandı.
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