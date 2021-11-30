Ballon d'Or ödülü sahibini buldu

Ballon d'Or ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi oldu.

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi Lionel Messi oldu. Messi ödülü 7. kez kazandı.