Bakasetas’ın sözleşmesinde dikkat çeken madde! Transfer ve flaş rakam…

Süper Lig'de namağlup lider konumda olan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Oynadığı futbol ve attığı gollerle göz dolduran Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesindeki o madde dikkat çekti.

Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Bakasetas'ın sözleşmesine dair tüm detayları Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:



12 MİLYON EURO

Bakasetas ilk transfer edildiğinde, sözleşmesinde 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi vardı. Herkes o zaman, 'bu rakamlar çok gerçekçi değil" düşüncesindeydi.

Şu an ben dahil yönetim de bu endişeye kapılmıştır. Acaba 12 milyon Euro rakamı şu anda çok gerçekçi mi duruyor? Bu paraları verip herhangi bir takım transfer edebilir mi endişesi yavaş yavaş hissedilmeye başlandı.



Çünkü lige damgasını vuran bir isimden bahsediyoruz. Ulusal kanallarda, gazetelerde yorum yapanların ortak fikri şu anda ligin en kaliteli, en değerli oyuncusu Bakasetas olduğu yönünde...

TRANSFER SÖZLERİ

Dolayısıyla bunu biz görüyorsak, yurt dışında başka takımların görmemesi söz konusu değil. Bakasetas'ın ismi yavaş yavaş Avrupa'da anılmaya başlayacaktır.