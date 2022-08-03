Bakan Kasapoğlu’ndan milli atlet Akyol'a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kolombiya’da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol için tebrik mesajı yayımladı.
Spor 03.08.2022, 10:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, 16.84'lük derecesinden dolayı Pınar Akyol'u tebrik ettiğini belirterek, "Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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