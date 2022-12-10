Bakan Kasapoğlu'ndan Yusuf Fehmi Genç'e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli halterci Yusuf Fehmi Genç'i yayımladığı mesajında tebrik etti.
Spor 10.12.2022, 11:47
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda silkmede altın madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Kolombiya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 67 kiloda temsil eden genç sporcu kardeşim Yusuf Fehmi Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarıyla aynı zamanda dünya gençler rekorunu da egale eden milli sporcumuzu kutluyor, organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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