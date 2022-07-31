Bakan Kasapoğlu milli golfçüleri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı'mızı kutluyorum. Kadın Milli Golf Takımı'mızın elde ettiği tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımı'mızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.