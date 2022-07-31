Bakan Kasapoğlu milli golfçüleri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı'yla, bronz madalya elde eden Erkek Golf Milli Takımı'nı kutladı.
Spor 31.07.2022, 11:10
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı'mızı kutluyorum. Kadın Milli Golf Takımı'mızın elde ettiği tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımı'mızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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