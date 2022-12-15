Bağcıklarını kopardılar yine de durduramadılar

Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe, Fas ile oynanan karşılaşmada sıkıntılı anlar yaşadı.

Fas'ın sert oyunu sebebiyle birçok pozisyonda sorun yaşayan genç yıldızın 58. dakikada kramponlarının bağcığı koptu.

Mbappe, kendisine yapılan müdahalelerden şikayetçi olurken yeni kramponlarıyla oyuna devam etti.

Yıldız isim, takımının ikinci golünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.