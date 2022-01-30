Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da
Galatasaray, serbest statüde bulunan eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'le 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Spor 30.01.2022, 17:06
Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı.
Yabancı sayısı nedeniyle transferde sıkıntı çeken Aslan, Luyindama ile yollarını ayırmasının ardından Fransız golcüyü transfer etti. Gomis, 1.5 yıl sarı kırmızılı formayı giyecek.
Kaynak: Fotomaç
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