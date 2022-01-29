Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

2017/18 sezonunda Galatasaray 'da forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis ile ilgili son dakika gelişmesi... Al Hilal ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Fransız yıldızdan sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi.

Galatasaray ateşini yaktı

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve Al Hilal'de kazandığı kupalarla bir gönderi paylaşan 36 yaşındaki forvet, bir Galatasaray taraftarının ''Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)'' çağrısına kayıtsız kalamadı. Takipçisine ''İnşallah'' yanıtını veren ve mesajına sarı ve kırmızı kalpler koyan yıldız forvetin bu hamlesin transferin bitmesinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

'Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz'

Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan menajer Patrick Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'' ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında Gomis ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Swansea'den 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gomis, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 1 sezonda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. 33 maçta 29 gol atan ve rakip savunmaların korkulu rüyası olan yıldız isim, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelmişti.