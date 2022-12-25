Babel, TS-FB hakemi Meler'i eleştirdi: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli futboclu Ryan Babel, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler üstünden Türk hakemlerini eleştirdi.

Babel yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Türk futbolsever Ryan Babel'in bu eleştirisine hak verdi. Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş forması da giyen Babel, zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarla gündemi sallıyor.