Babel kararını henüz vermedi
Galatasaray'daki sözleşmesinin son sezonunu geçiren Ryan Babel'in ülkesine dönmek veya Galatasaray'da kalmak adına henüz kesin bir karar vermediği belirtildi.
Spor 08.10.2021, 11:23
Taraftarların sürekli eleştirdiği, Fatih Terim' in ise her fırsatta destek ve süre verdiği Ryan Babel, Galatasaray' daki kontratının son sezonunda. 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, ülkesine dönmekle, Galatasaray' da kalmak arasında henüz kesin karar vermediği bildirildi. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Babel'in, Galatasaray'da kalması için 1.5 milyon Euro seviyesinin altına inmesi gerektiği ifade ediliyor.
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