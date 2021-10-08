Babel kararını henüz vermedi

Taraftarların sürekli eleştirdiği, Fatih Terim' in ise her fırsatta destek ve süre verdiği Ryan Babel, Galatasaray' daki kontratının son sezonunda. 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, ülkesine dönmekle, Galatasaray' da kalmak arasında henüz kesin karar vermediği bildirildi. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Babel'in, Galatasaray'da kalması için 1.5 milyon Euro seviyesinin altına inmesi gerektiği ifade ediliyor.