Aziz Yıldırım: Gönlümden Geçen Başkan Adayı Murat Ülker'dir

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım" diye konuştu.

Fenerbahçe eski Başkanı Yıldırım gündemdeki konular, Ali Koç'un açıklamaları ve iddialara yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Normalde Habertürk kanalında programa çıkacaktım ancak Mehmet Akif Ersoy Bey rahatsızlandı. Koskoca Habertürk'te Mehmet Akif'in yerine bir tane kişi mi yok? Burası bende muallak kaldı"

"Emekli oldum ama beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor. Ali Koç'u seçen kongre üyeleri ortada yoklar, nerede verilen sözler"

''Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Sadece Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz''

'Belki Seneye Kongre Zamanı Gelmeden, Kongre Yapacak'

''Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizlispor maçı sonrasında da aynısını yaptık. Ali Bey de o dönem yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor"

'Hiç Kimse Çıkmazsa Ben Adayım'

'2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Aday çıkarsa seçim yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Fenerbahçe'de her zaman başkan bulunur. Fetöcü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum. Bunu böyle bilin. O insanlar bu kulübe giremez''

Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe Ali Koç’tan da, Aziz Yıldırım’dan da büyüktür'

"5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen bırak Aziz Yıldırım'ı, 5 yılın hesabını ver"

'Beyaz tahtada hepsini teker teker anlatacağım'

Toplantı odasına beyaz bir tahta hazırlatan Aziz Yıldırım: "Öğretmen gibi anlatacağım. İyi dinleyin. Erol Bilecik de, Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da bunlara inanıp konuşuyorsa o da yalan söylüyor''

"600 milyar borç bıraktık ama hiç yazmıyorsunuz bu Topuk Yaylası kaça mal olmuştur. Bugün satsak kaç para eder? Fenerium markasının bugün değeri ne kadardır? Salon yaptık, değeri ne kadar? Borca karşılık bunu neden yazmıyorsunuz? Stadı yaptık. Herhalde o stadyum gökkubeden inerek gelmedi. Bunları niye konuşmuyorsunuz"

Şekip Mosturoğlu: '612 milyon Euro diyorlar. Bu kadar mal varlığını kim yaptı? Stada ne kadar para harcadık? Gökten inip oraya konmadı. Topuk Yaylası'nı kim yaptı? Bunları satsan ne kadar para edeceği ortada. Bunları niye konuşmuyorsunuz'

''Ali Koç yönetiminin bizden 2.5 milyar TL seviyesinde aldıkları borç bugün 10 milyar TL seviyesine gelmiştir. Bu borcu dinarla, dolarla da belirtseniz, mevcut borcu düşük göstermez. Fenerbahçe'nin borcu 10 milyar TL seviyesindedir''

Aziz Yıldırım: 'Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 Milyon Euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 Milyon Euro olarak bıraktık. 90 Milyon Euro da bir girdi var. 330 Milyon Euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 Milyon Euro eder. Onu da düşerseniz, borç 250 Milyon Euro'dur'

"10 Milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 Milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 Milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 Milyon Euro para harcadık.

Geldiğim zaman yıllık 14 Milyon Dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 Milyon Dolar gelir elde ediyorlar. Eee ödesenize bunları o zaman! Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı"

"Bakın bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak"

"Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık"

"Fenerium'un değeri 50 Milyon Dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 Milyon Dolar. 550 dönümden fazla da arsa var. Villaları, evleri de satmışlar, yemişler. Bunları toplam değeri 458 Milyon Dolar. Genel Kurul'dan onay alsın, ben hepsine operasyon yapacağım"

"%20-%30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazla harcama yaptılar. Ben 3 milyar TL borç bıraktım, şu anki borç 7.6 Milyar TL. Eee biz sana burada bıraktık.!

Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya! Ben 20 sene başkanlık yaptım, hesabı, kitabı yaptım! Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar, Samet Akaydın'ı aldılar! Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var.

50 Milyon Dolar Yapı Kredi'den para aldı, bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın, teşekkür edelim. Motive olur ya"

'Fenerbahçe, Koçspor oldu'

"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor"

''80 oyuncu almış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş! Fazla değil mi ya? Yazık''

"Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik"

'Gönlümden Geçen Başkan Adayı Murat Ülker'dir'

"Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim"

"Kendi yaptığım stada 3 tane arabayla gidemeyeceksem 'Gitmem' dedim. Onların yaptığı. Ben giderim, kendimi de korurum. Ancak onlar kendini koruyamaz. Gördük işte, rezalet"

"Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkında değiller mi? 20-30 kişi karşısında Uğur Bey ve Ali Bey dağıldı"

''Yine tavsiye veriyorum; Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur"

'Basketbolu Bize Verin Dedik, Cevap Vermediler'

"Basketbolu bize vermesini istedik. Üç sene geçti, 75 milyon dolar harcayacaktık ve basketten de maddi anlamda kurtulacaklardı. Teminat mektubu verecek miyiz diye sormuşlar! Kafayı mı yediniz? Aziz Yıldırım'ın adı teminattır. Şimdi inşallah koleji ve üniversiteyi getirsinler, biz alalım. Genç çocuklar yetiştirelim"

'Topunuz gelin' diyorsun. Top derken, neyi ve kimi kastediyorsun'

"11.5 Milyar TL kesin borç var. İsteyen ile iddiaya girerim. Borcu kaç katına çıkardınız. 'Hasta olmasa neler söyleyecektim' diyor. Bana ne söyleyeceksin? Hiçbir şey söyleyemezsin. Ben bir söylemeye başlarsam, yer yerinden oynar"

'Uğur Bey çok büyük hata yaptı'

"Bizim siyasette yerimiz yok. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Yönlendiremezsin, burada kavga çıkar. Fenerbahçe'ye ve ülkeye zarar verirsin. Uğur Bey kongrede çok büyük hata yaptı. 'İstifa ediyorum' diye tweet attı. Sonra oylama yaptı. Orada oylamaz olmaz. Divan'dan istifa ediyorsan, Divan'da oylama olur. Aslında bunun sonu Divan'da seçimdir"

"Fenerbahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti. Bir gün 50 Milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, ben de istiyorum' dedim. Rıdvan Dilmen de yanımda, gülüyor. '5 Milyon mu?' dedi. Rıdvan'a dedim 'Niye güldün?' İşaret etmiş, 'Bak şimdi zıplatacağım' demiş. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi Galatasaray'a etmişler. Dereağzı'nı isteyecekler. Bu ilişkileri geliştirmek lazım. Mahkeme ile bir şey olmaz"

Ali Koç ile birbirinize benzediğinizi düşünüyor musunuz?

Aziz Yıldırım: Ben her şeyi doğru söylerim. Yalan bizde yoktur. En büyük özelliğim budur. Ona göre bak.

'Aday çıkmazsa, aday olurum demedim'

"Aday çıkmazsa, aday olurum diye bir şey demedim. 'Güvenoyu al ve devam et' dedim. Bu güç verecektir. Sıkıntı yaşayacağını söyledim. Fenerbahçe'ye FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den menfaat sağlayan birileri aday olursa, aday olacağımı söyledim. Genç biri gelirse de çekilirim"

"Fenerbahçe, FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın. Yönetim liderlik yaparsa, hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF Başkanı'na FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun! Bu nasıl bir iş? Birine bir şey söylersem, ölene kadar konuşmam bir daha. Galatasaray ile yaşananlar... Galatasaray yapar ama yapmamış gibi hareket eder. Ben bunu söyledim daha önce"

Son olarak Fenerbahçe taraftarına şöyle mesaj verdi:

''Sevgili Fenerbahçeliler, bölünmeyin, bir tane Fenerbahçe var. Birlik olun. Fenerbahçe yenilmez bir büyüklüktür. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar süreklilik arz etmeyen, gelip geçici bir durumdur. Tarihimiz karanlıktan aydınlığa çıktığımız, önümüze konan engelleri birlikte paramparça ettiğimiz anlarla doldur. Tarihimizden gelen, Fenerbahçe yenilmez inancı, bir gerçektir. Bu gerçek ancak birlik ve beraberlikle gerçekleşecektir''