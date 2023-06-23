Aziz Yıldırım: Aday çıkmazsa ben adayım

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım" diye konuştu.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım gündemdeki konular, Ali Koç'un açıklamaları ve iddialara yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 yıl önce kongre sonrası yeni bir hayat kurdum kendime. Ancak basın ve Fenerbahçe camiası beni rahat bırakmıyor. Ben daha mutlu yaşamak için emekli oldum. Ali beyi seçen 16 bin kongre üyesi ortada yok. 5 senedir verilen sözler nerede? Fenerbahçe'yi getirdikleri yer çok acı. Ali beyle bu iş yürümez. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Bu yönetimin gücü yok, yetersiz, Bizim kongre çağrımız güven oyu alınmasını sağlamaktı. Güven oyu almazsanız tribünler ayağa kalkacak."

"2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, çıkacaktır. Biz de buna destek olacağız. Fenerbahçe başkansız kalmaz. Kimse görev almaktan kaçınmaz. Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım."

"612 milyon euro diyorlar. Bu kadar mal varlığını kim yaptı? Stada ne kadar para harcadık? Gökten inip oraya konmadı. Topuk Yaylası'nı kim yaptı? Bunları satsan ne kadar para edeceği ortada. Bunları niye konuşmuyorsunuz?"