"Az kalsın kariyeri bitiyordu"

AMilli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu, Hollanda'nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Bu sonucun ardından millilerimiz play-off oynamaya hak kazanırken, Hollanda ise Dünya Kupası'na direkt katılma başarısı gösterdi.

Son maçta garantilediler

Oynanan son karşılaşmalarda A Milli Takımımız deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise son dakikalarda bulduğu gollerle Norveç'i 2-0 mağlup etti. Eğer Portakallar, sahasında Norveç'e kaybetseydi; millilerimiz grubu lider olarak tamamlayıp Dünya Kupası vizesi alacaktı. Norveç ise grupta ikinci olarak play-off oynayacak ve Hollanda elenmiş olacaktı.

"Türkiye'nin gerisinde kalsaydık, emekli olacaktım"

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıkları son mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" ifadelerini kullandı.