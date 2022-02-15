Ayrılık resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Davidson Pereira'nın Çin ekibi Wuhan Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.



Aytemiz Alanyaspor Kukübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: NTVSPOR